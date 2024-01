Découvrez la programmation des 16es de finale de la Coupe de France

L’Olympique lyonnais en prime time.

Comme pour les 32es de finale de la Coupe de France, beIN Sports diffusera l’intégralité des seizièmes. Seule une rencontre sera en clair, sur France 3, mais ce sera la « grande affiche » de ce tirage : Stade rennais-Olympique de Marseille. La rencontre entre les deux pensionnaires de Ligue 1 sera aussi le match de clôture de ces seizièmes de finale et aura lieu le dimanche 21 janvier à 21h05.

Découvrez la 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 des 𝟏𝟔𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de #CoupeDeFrance ⌚️📺 On se donne rendez-vous dès le vendredi 19 janvier, pour un nouveau week-end de folie 🔥🙌 pic.twitter.com/tAm6eixfr8 — Coupe de France (@coupedefrance) January 9, 2024

Deux jours plus tôt, ce sera Bergerac (N2) et Lyon (L1) qui ouvriront le bal, vendredi 19 janvier à 20h45. Vingt-quatre heures plus tard, le PSG se déplacera (ou pas) sur la pelouse d’Orléans. Le reste de toutes ces affiches se disputera les après-midi du samedi 20 et du dimanche 21 avec un multiplex prévu pour les deux journées.

Encore un beau week-end canapé en prévision.

