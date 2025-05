La Lazio accroche la Juve sur le fil

Lazio 1-1 Juventus

Buts : Vecino (90e+6) pour la Lazio // Kolo Muani (51e) pour la Juve

Exclusion : Kalulu (60e)

Statu quo.

Alors qu’elle pensait tenir pour de bon un succès précieux sur la pelouse de la Lazio, la Juve a vu les Romains égaliser en toute fin de partie (1-1) et maintenir encore et toujours le suspense dans la course à la Ligue des champions. Le premier acte n’a rien donné de très excitant, et il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir les choses se décanter : sur un bon centre de Weston McKennie, Randal Kolo Muani a placé une tête que Christos Mandas n’a pu seulement effleurer (0-1, 51e). Mais alors que les Turinois maîtrisaient leur copie, ceux-ci ont perdu Pierre Kalulu prématurément, exclu pour un geste du bras sur Taty Castellanos (60e). De quoi revigorer la Lazio, qui se sont alors mis à pousser un peu plus et à enchaîner les frappes. Après une bonne demi-heure à essayer, c’est dans le temps additionnel que la situation s’est débloquée : à la suite d’une première parade de Michele Di Gregorio, Matías Vecino a surgi et est venu pousser le ballon au fond des filets, pour le plus grand bonheur du Stade olympique, qui a rugi de bonheur (1-1, 90e+6).

64 points partout à deux journées, ça promet.

