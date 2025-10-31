Ah en fait non : Paul Pogba ne jouera toujours pas ce week-end

Alors, vous allez rire…

Oui, il y a quelques jours l’entraîneur de l’AS Monaco Sébastien Pocognoli avait sous-entendu que Paul Pogba n’avait jamais aussi été proche de signer son retour sur les terrains. Et si les voyants semblaient tous au vert pour une présence dans le groupe monégasque qui s’apprête à affronter le Paris FC ce samedi, le champion du monde 2018 ne sera finalement toujours pas de la partie ce week-end.

La pioche touché à la cheville

Absent de l’entraînement de veille de match, Paul Pogba se serait blessé à la cheville ce jeudi après un choc avec un partenaire. Ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur belge a fait le point concernant l’état de son milieu de terrain. « Paul Pogba s’est blessé à la cheville à l’entraînement. On attend la confirmation du grade de sa blessure, j’espère que c’est juste une entorse, a-t-il confié ce vendredi. Il sera absent demain […] Aujourd’hui il n’était pas à 100 % pour s’appuyer sur son pied. Il était plus sage qu’il ne s’entraîne pas ce matin. »

Dans la foulée, l’ancien coach de l’Union saint-gilloise a espéré que son joueur puisse faire son retour après la prochaine trêve internationale, sur la pelouse du Stade rennais le 22 novembre prochain.

La Coupe du monde sera encore loin, mais un peu moins…

