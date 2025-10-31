S’abonner au mag
Paul Pogba va-t-il être dans le groupe de Monaco contre le Paris FC ?

SF
Cette fois, c’est la bonne ?

Sans fixer de date précise, Sébastien Pocognoli a glissé une phrase qui a forcément fait frémir les supporters monégasques avant le spectaculaire Monaco-Nantes (5-3) : « Dans l’instant T, il est plus proche d’un retour que Denis Zakaria. J’avais dit que cette semaine servirait à répondre à certaines questions, et chaque jour s’inscrit dans ce processus. Pour le moment, ça se passe bien. Je m’attends à du court terme pour pouvoir le revoir parmi la sélection. »

Après plus de deux ans loin des terrains, l’idée même d’un retour de Paul Pogba suffit à rallumer quelques étincelles sur le Rocher. Toujours en phase de reprise après plusieurs pépins physiques, Pogba, 32 ans, n’a plus joué depuis le 3 septembre 2023. Il postule à une place dans le groupe pour le match contre le Paris FC, samedi, même s’il lui faudra sans doute encore du temps pour être totalement apte physiquement.

La Coupe du monde, c’est loin.

SF

  • Crime
Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

