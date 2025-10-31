Luis Enrique serait-il le coach le plus compréhensif du monde ?

Merci patron !

Après avoir disputé tous les matchs possibles la saison dernière, dont la Coupe du monde des clubs, le Paris Saint-Germain n’a pas eu le temps de souffler. Les Parisiens n’ont eu qu’un tout petit mois de pause entre la finale face à Chelsea et la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Et forcément, les organismes en ont pris un coup.

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de l’OGC Nice, Luis Enrique a laissé entendre qu’il pourrait accorder du repos aux joueurs qui le lui demanderont : « Je cherche à améliorer la performance individuelle de chaque joueur. Je suis disposé à les faire se reposer, quel que soit le joueur. S’il a besoin d’un petit peu de repos, ce n’est pas un problème. »

Doué blessé, le reste va bien

Interrogé au sujet des blessures, le coach parisien a tenu à rassurer tout le monde : « On est préoccupé de la santé des joueurs, mais ça fait partie du foot. En ce moment, il n’y a que lui (Désiré Doué) qui est blessé, a-t-il rappelé. Mais on récupère des joueurs et c’est très positif pour nous. » Incertain selon certaines sources, il n’y a « pas de problème pour Ousmane Dembélé » d’après son entraîneur.

À trois jours du choc de haut de tableau face au Bayern Munich en Ligue des champions, les Parisiens devraient disposer d’un groupe complet, à l’exception de Désiré Doué, forfait jusqu’à la fin de l’année 2026.

On va encore voir les jeunes face aux Aiglons.

Paris, Lyon et Lille candidats pour accueillir une finale de Coupe d’Europe