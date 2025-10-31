Ligue 1+ arrive sur PlayStation et XBox

S’abonner au mag
MB
Sympa pour les joueurs PC !

Petit à petit, Ligue 1+ fait son trou dans le salon des Français. Après les télés connectées, les smartphones et Prime Video, la plateforme officielle de la Ligue 1 devrait bientôt débarquer sur PlayStation et Xbox. Selon L’Équipe, LFP Media est en passe de conclure un accord de distribution avec les deux géants du jeu vidéo, histoire de permettre aux joueurs de passer sans transition de FUT Champions à un petit Toulouse–Le Havre du dimanche.

Une stratégie bien ficelée

Ce partenariat, attendu depuis le lancement de la plateforme, marque une nouvelle étape dans la stratégie multi-supports de la Ligue, décidée à rendre son produit accessible « partout, tout le temps ». Un moyen aussi de séduire une cible jeune, plus habituée à la manette qu’à la télécommande. Pendant que les consoles se préparent à streamer Mbappé en 4K, la LFP continue donc de bâtir son propre écosystème, loin du giron des diffuseurs historiques.

Il ne manque plus qu’une appli Ligue 1+ sur la Nintendo Switch pour que tout le monde puisse jouer à Mario Kart pendant les interruptions pour chant homophobes.

MB

