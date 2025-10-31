Très peu utilisé par Aston Villa, Harvey Elliott pourrait revenir à Liverpool dès janvier

La concurrence de Tielemans, plus effrayante que celle de Wirtz ?

Barré par une forte concurrence à Liverpool (notamment par Wirtz et Szoboszlai en 10, ainsi que Salah et Chiesa sur l’aile droite), Harvey Elliott avait été envoyé en prêt à Aston Villa cet été. Vainqueur de l’Euro Espoirs 2025 (et buteur en finale), l’Anglais aspire à se faire une place dans le squad de Thomas Tuchel pour jouer le Mondial 2026 avec les Three Lions. Pour ça, encore faut-il jouer.

Malheureusement pour lui, le dense effectif des Villans ne lui offre pas beaucoup plus d’opportunités de se montrer : Youri Tielemans, Morgan Rodgers, John McGinn voire Donyell Malen ne laissent que des miettes au jeune attaquant (167 minutes de jeu depuis le début de la saison).

Finalement un coup à jouer à Liverpool ?

C’est peu dire qu’Unai Emery ne compte pas vraiment sur Elliott, alors que le club de Birmingham commence à remonter la pente en championnat sans le faire jouer. Mais surtout, une clause obligerait Villa à acheter Elliott pour 40 millions, s’il jouait plus d’un certain nombre de matchs, selon le Daily Mail.

Selon le quotidien anglais, le coach basque se verrait bien renvoyer le joueur à l’expéditeur dès janvier pour ne prendre aucun risque. Un deal gagnant-gagnant possible, alors que Wirtz et Salah déçoivent beaucoup depuis le début de saison, et que Szoboszlai est fréquemment aligné latéral droit par le contesté Arne Slot.

Et puis, si ce n’est lui, qui sera capable de marquer contre le PSG ?

Arsenal continue sa marche en avant, Manchester City chute face à Aston Villa