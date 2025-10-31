Paris, Lyon et Lille candidats pour accueillir une finale de Coupe d’Europe

Après avoir gagné, la France veut organiser.

Quelques mois après la victoire du PSG en Ligue des champions, les clubs français se sont positionnés pour accueillir des finales de compétitions européennes. Dans un communiqué publié ce vendredi, l’UEFA a confirmé avoir reçu les candidatures de 15 clubs pour organiser les finales de C1, C3 et C4, ainsi que C1 féminine pour les saisons 2027-2028 et 2028-2029.

Après 2025, Munich seul candidat pour la finale de 2028

Lyon s’est positionné pour accueillir une des finales de Ligue des champions féminine 2028 et 2029 au Groupama Stadium, en concurrence notamment avec Bâle. Pour les compétitions masculines, le Parc OL est candidat pour les finales de la Ligue Europa 2028 et 2029. Le Parc des Princes est également en lice pour ces deux finales. Enfin, Lille mettrait à disposition son stade Pierre-Mauroy pour héberger une des finales de la Ligue Conférence 2028 et 2029.

1️⃣5️⃣ associations nationales sont candidates à l'organisation des finales 2028 et 2029 des compétitions interclubs de l'UEFA! 🗓️ Le Comité exécutif de l'UEFA désignera les hôtes en septembre 2026. ⬇️ Une finale européenne prochainement dans votre ville? https://t.co/FFJweu3T3M — L'UEFA en français (@UEFAcom_fr) October 31, 2025

Côté Ligue des champions masculine, l’Allianz Arena de Munich est pour l’instant le seul candidat pour accueillir la finale 2028, après avoir reçu le PSG-Inter le 31 mai dernier. Pour 2029, Wembley et le Camp Nou sont les principaux candidats.

Il faudra faire mieux qu’en 2022 au Stade de France.

