Parc des Princes, comment te quitter après de telles soirées ?

Comme tout au long de la saison, le Parc des Princes a répondu présent pour la finale de la Ligue des champions. Le cœur battant du Paris Saint-Germain était en tachycardie samedi pendant la diffusion du match, comme dimanche devant ses héros. C’est pour ça qu’on l’aime, et qu’il est encore plus inconcevable d’envisager un déménagement.

Samedi soir, le Parc des Princes a tremblé comme si la finale de Ligue des champions avait lieu entre ses murs. Malgré les 800 kilomètres de distance avec Munich, l’antre du Paris Saint-Germain était plein à craquer, garni par 48 000 supporters chauffés à blanc, les yeux rivés sur les écrans géants, pour vivre cette soirée en grand. Dimanche, rebelote pour la célébration des champions d’Europe, qui ont présenté la coupe aux grandes oreilles dans un stade à guichets fermés. Un week-end historique qui renforce encore le lien profond unissant le PSG au Parc. Difficile d’envisager jouer ailleurs, encore plus après tout ça.

Évry, Massy, Passy, c’est pas du gâteau

Nasser al-Khelaïfi se montrait clair cet automne sur RMC : « On va partir. La Ville ne nous laisse pas le choix. C’est une décision de la Ville parce qu’on ne peut pas faire ce qu’on veut dans le stade. […] En Europe, tous les grands clubs ont 80 000 ou 90 000 places. » Plusieurs pistes ont émergé, notamment Poissy, où le PSG a récemment installé son nouveau centre d’entraînement, au nord-ouest de la capitale, et Massy, au sud. Encore plus bas, le maire de Ris-Orangis, Stéphane Raffali, a donné une conférence de presse mi-mai pour vanter l’intérêt de l’hippodrome d’Évry. « Un site exceptionnel, unique et idéal pour le stade du PSG », soulignait-il lors d’une visite guidée, où les costards avaient laissé place aux maillots du PSG floqués « Objectif 2030 ». Aulnay-sous-Bois est aussi sur les rangs.

Les options existent, et nombre d’acteurs politiques locaux sont prêts à dérouler le tapis rouge aux champions d’Europe. Mais comment se résoudre à quitter le stade où l’histoire du PSG s’écrit depuis 55 ans ? Celui où près de 100 000 personnes se sont rassemblées ces deux derniers soirs ? Celui où le « Tous ensemble on chantera » résonne avec autant de force et d’émotion ? Ces célébrations historiques offrent un argument de plus aux amoureux du Parc, qui espèrent un agrandissement plutôt qu’un déménagement. Nasser expliquait en novembre que le club n’avait « pas le temps d’attendre » les municipales et qu’il fallait « construire vite », avec l’idée d’avoir son stade « dans trois ou quatre ans ». Mais Rachida Dati fera tout son possible pour qu’il change d’avis.

Dati en campagne

En mars 2026, les électeurs seront appelés aux urnes pour élire leurs maires. Dans moins d’un an, le PSG pourrait donc compter sur une alliée de poids à l’hôtel de Ville. Présente à Munich, Rachida Dati a abandonné son costume de ministre de la Culture pour enfiler celui de la candidate, bombardant ses réseaux sociaux de rouge et de bleu tout au long du week-end. « Cette victoire du PSG est celle d’une équipe soudée, la preuve éclatante qu’un collectif uni, animé par une vision claire et porté par un véritable maestro, peut déplacer des montagnes, a-t-elle écrit. Après tant d’années de galères et de combats… À Munich, cette nuit est rouge et bleu, aux couleurs de Paris ! Bravo à toute l’équipe du PSG ! Champions d’Europe ! » En mars, un sondage Ifop-Fiducial la plaçait en tête des intentions de votes dans la capitale.

Jouant à fond la carte de la proximité avec Nasser et le PSG, elle a fièrement posé sur la pelouse avec Luis Enrique, Achraf Hakimi ou Presnel Kimpembe. Elle était encore au premier plan dimanche lors de la réception à l’Élysée, main dans la main avec Presko au moment de la photo. Le message est clair : si elle est élue, Rachida Dati sera aux côtés du PSG, contrairement à sa rivale Anne Hidalgo, maire sortante. « Le PSG a besoin d’un stade à la hauteur de ses ambitions. Mais ce club doit rester à Paris. C’est vrai, le Parc des Princes est vétuste. Mais le déménager serait un échec pour Paris et les Parisiens, affirme-t-elle au Parisien. On doit pouvoir le moderniser, l’agrandir. Je ne comprends pas que la mairie de Paris ait rompu les liens avec son club historique. Quel qu’il soit, le futur maire de Paris devra trouver un chemin pour rétablir la confiance. Car le PSG, c’est le Parc des Princes et le Parc des Princes, c’est le PSG ! » Plus personne n’en doute aujourd’hui.

