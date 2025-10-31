De Zerbi sur ses gardes avant de défier sa bête noire

Roberto échaudé craint l’eau froide.

En difficulté après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre avec un effectif amoindri. Privé de sept à huit joueurs, Roberto De Zerbi a fait part de son inquiétude avant cette rencontre cruciale en conférence de presse « C’est le point noir de la période. Cela me préoccupe et me stresse. On a 7-8 joueurs blessés. Nadir a fait des tests et il n’y a rien de grave. C’était a priori une chute de tension. Dans une saison, il n’y a pas que de bons moments comme contre l’Ajax ou le PSG. »

De plus, l’Italien recroisera samedi la route de l’AJ Auxerre, un adversaire qui a battu l’OM deux fois la saison dernière (3-1 au Vélodrome et 3-0 à l’Abbé-Deschamps). « Ce n’étaient pas des moments très beaux mais ils ont été aussi importants que les victoires de l’an passé, souligne RDZ. Je vis pour réagir. On a dans nos bagages ces deux défaites, deux défaites dures à digérer. Cela nous a servi. »

« Il faut être encore plus méchants et déterminés »

Le technicien italien, qui s’apprête à diriger son 51e match sur le banc de l’OM (forcément symbolique au pays du pastis), appelle ses joueurs à réagir : « On doit puiser l’énergie dans la tête. On reste sur deux défaites et un nul, il faut être encore plus méchants et déterminés. » S’il n’a jamais connu de 0-0 depuis son arrivée, De Zerbi assume son style offensif : « Je veux toujours gagner les matchs. Ce qui m’agace, c’est d’avoir pris deux buts sur les quatre derniers matchs. Ce n’est pas un moment chanceux. »

Un discours partagé par Emerson Palmieri : « On a une équipe forte, on peut se battre jusqu’au bout. Depuis mon arrivée, on a bien joué tous les matchs, à part la première période contre Angers. Il faut jouer comme contre le PSG, le Real ou Strasbourg. Il faut oublier ce que l’on a fait lors de cette première période car cela ne nous représente pas. »

Point positif de la semaine, De Zerbi a lâché ses premiers mots en français.

