S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J11
  • Auxerre-OM

De Zerbi sur ses gardes avant de défier sa bête noire

SF
De Zerbi sur ses gardes avant de défier sa bête noire

Roberto échaudé craint l’eau froide.

En difficulté après trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille se déplace à Auxerre avec un effectif amoindri. Privé de sept à huit joueurs, Roberto De Zerbi a fait part de son inquiétude avant cette rencontre cruciale en conférence de presse « C’est le point noir de la période. Cela me préoccupe et me stresse. On a 7-8 joueurs blessés. Nadir a fait des tests et il n’y a rien de grave. C’était a priori une chute de tension. Dans une saison, il n’y a pas que de bons moments comme contre l’Ajax ou le PSG. »

De plus, l’Italien recroisera samedi la route de l’AJ Auxerre, un adversaire qui a battu l’OM deux fois la saison dernière (3-1 au Vélodrome et 3-0 à l’Abbé-Deschamps). « Ce n’étaient pas des moments très beaux mais ils ont été aussi importants que les victoires de l’an passé, souligne RDZ. Je vis pour réagir. On a dans nos bagages ces deux défaites, deux défaites dures à digérer. Cela nous a servi. »

« Il faut être encore plus méchants et déterminés »

Le technicien italien, qui s’apprête à diriger son 51e match sur le banc de l’OM (forcément symbolique au pays du pastis), appelle ses joueurs à réagir : « On doit puiser l’énergie dans la tête. On reste sur deux défaites et un nul, il faut être encore plus méchants et déterminés. » S’il n’a jamais connu de 0-0 depuis son arrivée, De Zerbi assume son style offensif : « Je veux toujours gagner les matchs. Ce qui m’agace, c’est d’avoir pris deux buts sur les quatre derniers matchs. Ce n’est pas un moment chanceux. »

Un discours partagé par Emerson Palmieri : « On a une équipe forte, on peut se battre jusqu’au bout. Depuis mon arrivée, on a bien joué tous les matchs, à part la première période contre Angers. Il faut jouer comme contre le PSG, le Real ou Strasbourg. Il faut oublier ce que l’on a fait lors de cette première période car cela ne nous représente pas. »

Point positif de la semaine, De Zerbi a lâché ses premiers mots en français.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!