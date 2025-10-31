Un nouveau directeur sportif débarque à Strasbourg

Surprise : pas en provenance de Chelsea.

Ce vendredi, le Racing Club de Strasbourg a annoncé l’arrivée d’un nouveau directeur sportif en la personne de David Weir. Ancien international écossais, celui qui a participé au Mondial 1998 avec l’équipe au Tartan remplace Loïc Désiré, aujourd’hui à Rennes. Sans emploi depuis qu’il a quitté son poste de directeur technique à Brighton le mois dernier, Weir n’a pas tardé à rebondir. En Alsace, il travaillera avec l’ancien DT de l’AS Monaco Pascal de Maesschalck et Grégory Thill, à la tête de la cellule de recrutement.

𝘿𝙖𝙫𝙞𝙙 𝙒𝙚𝙞𝙧 𝙣𝙤𝙢𝙢𝙚́ 𝘿𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙚𝙪𝙧 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩𝙞𝙛 𝙙𝙪 𝙍𝙖𝙘𝙞𝙣𝙜 𝘾𝙡𝙪𝙗 𝙙𝙚 𝙎𝙩𝙧𝙖𝙨𝙗𝙤𝙪𝙧𝙜 𝘼𝙡𝙨𝙖𝙘𝙚 Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce la nomination de David Weir au poste de Directeur sportif, effective à compter de ce samedi 1er… pic.twitter.com/qnhpgaMSVI — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 31, 2025

« C’est une grande fierté de rejoindre le Racing, un club historique avec une identité forte et une ambition croissante. J’ai été convaincu par le projet et la qualité des personnes en place. Je suis impatient de m’installer à Strasbourg et de m’impliquer pleinement dans la vie du Racing », s’est félicité dans un communiqué le nouvel homme fort de l’organigramme du club, impatient « de travailler avec Liam et l’ensemble des équipes pour contribuer aux succès du Racing cette saison et dans les années à venir ».

Ce n’est pas la première fois que les chemins de Weir et de Rosenior se retrouvent. Lors de la saison 2018-2019, l’actuel entraîneur du Racing coachait la réserve de Brighton, tandis que l’Écossais était en charge de la supervision des joueurs en prêt.

Des Seagulls aux cigognes, il n’y avait qu’un pas à franchir.

Sanction salée pour Ismaël Doukouré après son tacle sur Malick Fofana