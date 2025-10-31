On connaît l’affiche du seul match prévu pour le prochain Boxing Day

Et les heureux élus sont…

Comme pressenti cette semaine, le fameux Boxing Day de Premier League ne présentera qu’un seul match, une première depuis 1945. Si la question de savoir quelle sera l’affiche de ce 26 décembre, la ligue anglaise a dévoilé ce vendredi qu’il s’agira de Manchester United qui recevra Newcastle à Old Trafford. Sans qu’il soit précisé si Rúben Amorim sera encore sur le banc des Red Devils à ce moment.

Un programme encore une fois chargé

Pour le plaisir des fans de Premier League, Sky Sports a dévoilé toutes les rencontres que la chaîne diffusera entre le 26 décembre prochain et le 8 janvier 2026. Et comme d’habitude, de belles affiches sont au menu : Chelsea recevra Aston Villa le 27 décembre, avant de se rendre à l’Etihad Stadium le 4 janvier pour se confronter à Manchester City.

BREAKING: This year’s Premier League festive fixtures are in! 🎄 All in all, Sky Sports will broadcast over 200 games across December and into the new year – ensuring fans needn’t look elsewhere for the gift of live football! ❄️ pic.twitter.com/Dgmi5KwQqj — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 31, 2025

Cerise sur le gâteau, le bouquet final de la période du Boxing Day nous offrira une affiche de gala qui opposera le leader Arsenal face à Liverpool, à l’Emirates Stadium le 8 janvier.

Qu’on se le dise : ces rencontres ne seront que des amuse-bouches entre les matchs de la CAN.

