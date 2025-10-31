S’abonner au mag
On connaît l’affiche du seul match prévu pour le prochain Boxing Day

Et les heureux élus sont…

Comme pressenti cette semaine, le fameux Boxing Day de Premier League ne présentera qu’un seul match, une première depuis 1945. Si la question de savoir quelle sera l’affiche de ce 26 décembre, la ligue anglaise a dévoilé ce vendredi qu’il s’agira de Manchester United qui recevra Newcastle à Old Trafford. Sans qu’il soit précisé si Rúben Amorim sera encore sur le banc des Red Devils à ce moment.

Un programme encore une fois chargé

Pour le plaisir des fans de Premier League, Sky Sports a dévoilé toutes les rencontres que la chaîne diffusera entre le 26 décembre prochain et le 8 janvier 2026. Et comme d’habitude, de belles affiches sont au menu : Chelsea recevra Aston Villa le 27 décembre, avant de se rendre à l’Etihad Stadium le 4 janvier pour se confronter à Manchester City.

Cerise sur le gâteau, le bouquet final de la période du Boxing Day nous offrira une affiche de gala qui opposera le leader Arsenal face à Liverpool, à l’Emirates Stadium le 8 janvier.

Qu’on se le dise : ces rencontres ne seront que des amuse-bouches entre les matchs de la CAN.

