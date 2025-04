Newcastle plie Manchester United en quatre !

Newcastle 4-1 Manchester United

Buts : Tonali (24e), Barnes (49e et 64e) et Guimarães (77e) pour les Magpies // Garnacho (37e) pour les Red Devils

Newcastle en plante (et intègre le top) quatre !

Les Magpies n’ont pas fait dans le détail à Saint James’ Park, ce dimanche, pour écraser Manchester United (4-1). Ce succès leur ouvre les portes du top 4, derrière Forest et juste devant Chelsea, alors que deux points seulement séparent les deux équipes. Lancés par un but de Sandro Tonali, au relais d’une passe bien sentie d’Alexander Isak, les locaux ont pourtant vu les visiteurs revenir grâce à un but tout en finesse d’Alejandro Garnacho après la demi-heure de jeu. Un résultat nul qui a accompagné tout le monde aux vestiaires et qui n’arrangeait personne, auquel Harvey Barnes a mis un terme juste après la pause.

Bayindir pas meilleur qu’Onana

En renard des surfaces pour le 2-1 d’abord, Jacob Murphy dépoussiérant au passage de vieilles stats, puis en se faufilant au milieu d’une défense apathique et pénalisée par Noussair Mazraoui pour le 3-1 (devenant, au passage, le premier joueur de Newcastle à inscrire un doublé contre United en Premier League depuis Alan Shearer en 2000). Alors qu’il remplaçait Andre Onana, sanctionné après ses boulettes contre Lyon, Altay Bayindir n’a pas forcément marqué de points en s’emmêlant même les pinceaux pour offrir le quatrième but du match aux Magpies (dégagement sur Joelinton, qui a servi Bruno Guimarães sur un plateau). Manchester est 14e de Premier League avec 38 points, un total qui ne lui permettrait même pas d’intégrer la première partie de tableau en Ligue 1…

Le vrai United, c’est Newcastle United !