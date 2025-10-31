S’abonner au mag
  • États-Unis
  • Seattle Reign

La coach de Seattle utilise ChatGPT pour faire ses compos, et ça marche

CDB
Les IA vont tous nous remplacer.

Ancienne coach d’Arsenal, Laura Harvey a depuis 2013 rallié les États-Unis. Actuelle entraîneuse des Seattle Reign FC, l’ancienne joueuse anglaise a avoué qu’elle utilisait ChatGPT pour faire ses compos d’équipe. « Un jour, pendant l’intersaison, j’ai demandé à ChatGPT : « Quelle est l’identité du Seattle Reign », a-t-elle déclaré dans le podcast Soccerish. Et il me donnait des réponses. » Un épisode qui rappelle Demetri Mitchell, qui avait utilisé l’IA pour négocier son contrat en League One.

Seattle a grimpé de neuf places au classement

Curieuse, la coach britannique a décidé de pousser l’expérience plus loin. « Je lui ai demandé quelle formation adopter pour battre les équipes de NWSL. Il m’a suggéré de joueur avec une défense à cinq contre deux équipes. Sans blague, c’est pour ça que je l’ai fait. » C’est en effet la première saison de sa longue carrière de coach que Harvey aligne cinq défenseures dans un match, et ça marche plutôt pas mal.

<iframe loading="lazy" title="Soccerish | Ep 10 | Laura Harvey on Coaching, Therapy, and ChatGPT Tactics" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/XCTBUCx8MB0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Ce nouveau dispositif offre plus de stabilité et une défense plus solide. « On en parlait avant comme une façon de gérer les fins de matchs », révèle la coach des Reign. À une journée du terme de la saison régulière, le club de Seattle est quatrième sur quatorze, bien au-dessus de sa treizième place de la saison dernière.

Stéphane le Mignan a probablement fait pareil avant d’affronter Lens.

CDB

