Un gardien de Tottenham plaque tout pour devenir photographe

C’est dans la boîte.

Ce vendredi, Tottenham a annoncé le départ à la retraite son ancien gardien, Alfie Whiteman. Formé chez les Spurs, le gardien de 27 ans a disputé un seul match en professionnel avec son club (enfin, une entrée en jeu pour 8 minutes contre Ludogorets en Ligue Europa, en novembre 2020).

Après un prêt en Suède à Degerfors en 2021 et 2022, il est revenu à Tottenham pour glaner notamment la Ligue Europa l’été dernier. Dans un entretien à The Athletic, il révèle aujourd’hui qu’il ressentait trop le poids du foot business. « Le golf, le sac Gucci, la voiture… on devient le reflet de son environnement. Tu vas à l’entrainement et tu reviens chez toi. C’est tout ».

Il ne regarde plus le football

Libre depuis son départ de Tottenham cet été, Whiteman s’est consacré à sa vraie passion : la photographie et le cinéma. « Alfie Whiteman a pris sa retraite sportive pour entamer une nouvelle carrière de réalisateur et de photographe. Nous te souhaitons le meilleur, Alfie ! » ont réagi les Spurs sur les réseaux sociaux.

Alfie Whiteman has retired from football to begin a new career as a director and photographer 🎬 Wishing you all the best, Alfie! 🤍 pic.twitter.com/70m34hWFbn — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 31, 2025

Employé de la société de production Somesuch, Whiteman collabore notamment avec Nike et des artistes comme Central Cee. Il se décrit comme un « artiste multidisciplinaire explorant la photographie, la réalisation et la musique », et n’a pas regardé un seul match depuis la finale de la Ligue Europa.

Il coche donc toutes les cases pour devenir rédacteur chez So Foot.

