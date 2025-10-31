S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Tottenham

Un gardien de Tottenham plaque tout pour devenir photographe

CDB
Un gardien de Tottenham plaque tout pour devenir photographe

C’est dans la boîte.

Ce vendredi, Tottenham a annoncé le départ à la retraite son ancien gardien, Alfie Whiteman. Formé chez les Spurs, le gardien de 27 ans a disputé un seul match en professionnel avec son club (enfin, une entrée en jeu pour 8 minutes contre Ludogorets en Ligue Europa, en novembre 2020).

Après un prêt en Suède à Degerfors en 2021 et 2022, il est revenu à Tottenham pour glaner notamment la Ligue Europa l’été dernier. Dans un entretien à The Athletic, il révèle aujourd’hui qu’il ressentait trop le poids du foot business. « Le golf, le sac Gucci, la voiture… on devient le reflet de son environnement. Tu vas à l’entrainement et tu reviens chez toi. C’est tout ».

Il ne regarde plus le football

Libre depuis son départ de Tottenham cet été, Whiteman s’est consacré à sa vraie passion : la photographie et le cinéma. « Alfie Whiteman a pris sa retraite sportive pour entamer une nouvelle carrière de réalisateur et de photographe. Nous te souhaitons le meilleur, Alfie ! » ont réagi les Spurs sur les réseaux sociaux.

Employé de la société de production Somesuch, Whiteman collabore notamment avec Nike et des artistes comme Central Cee. Il se décrit comme un « artiste multidisciplinaire explorant la photographie, la réalisation et la musique », et n’a pas regardé un seul match depuis la finale de la Ligue Europa.

Il coche donc toutes les cases pour devenir rédacteur chez So Foot.

Son Heung-min a envie de faire de vrais adieux à Tottenham

CDB

À lire aussi
00
Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)
  • C1
  • J3
  • Monaco-Tottenham
Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)

Revivez : Monaco - Tottenham (0-0)
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!