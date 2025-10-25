- Ligue 1
En direct : Lens-Marseille (2-1)
Oh le centre d'Udol qui a failli terminer en lucarne mais Rulli est vigilant. N'est pas Christophe Jallet qui veut.
🔀 Changement pour Lens. Morgan Guilavogui remplace Wesley Saïd qui aura été l'un des rares Lensois en-dessous ce soir.
Le réflexe de Rulli sur la tête de Thauvin ralentit par Aguerd c'est quelque chose quand même hein.
Samson Baidoo est MONSTRUEUX !!! C'est quoi ce roc ?!
OH L'ARRÊT TOTALEMENT FOU DE RULLI SUR UN COUP DE CASQUE DE THAUVIN !!
Je pensais que le ballon était entré mais visiblement la montre n'a pas sonnée.
L'OM reste en vie et Lens pourrait regretter cette grosse occasion.
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Bilal Nadir remplace Benjamin Pavard qui aura provoqué un penalty et inscrit un CSC. Pas le meilleur samedi soir de sa vie.
Le trio défensif de Lens c'est très très solide.
Le but de l'OM n'a clairement pas atteint le jeu des Marseillais qui continuent d'attaquer mais il va falloir être plus tranchant pour revenir au score.
OH LA PRALINE DE AUBAMEYANG MAIS RISSIER EST À LA PARADE !!!
L'OM ne veut pas perdre.
La semaine TERRIBLE de Benjamin Pavard. Il va falloir se relever de ça et ça ne ve pas être évident.
🤦 OH LE CSC DE PAVARD !!!!
Thomasson se charge de tirer le corner qui rebondit sur le pied de Pavard qui voit le ballon se glisser au sein des filets. C'est cruel pour Pavard.
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Leonardo Balerdi remplace Timothy Weah, passeur décisif sur l'ouverture du score de l'OM avant de se blesser.
Murillo va passer piston droit.
🔀 Changement pour Olympique de Marseille. Pierre-Emerick Aubameyang remplace Robinio Vaz qui aura souffert au milieu de la défense lensoise.
Weah reste au sol et demande le changement. Il s'est fait mal sur un contact avec Udol.
Coup dur pour l'OM car Weah réalisait un bon match jusque-là.
Flotov est tellement à l'aise techniquement. Dommage qu'il n'ait plus sa pointe de vitesse même s'il n'a jamais été Usain Bolt non plus.
ET C'EST REPARTI !!!!
Les Corons résonnent dans le stade ça veut dire que ça va bientôt reprendre.
MI-TEMPS !!!
1-1 à la pause entre Lens et Marseille. Un score plutôt logique puisque les deux équipes ont eu énormément d'occasions. En tout cas on s'est régalé dans cette première période et on espère une seconde aussi belle. En attendant je vais respirer un peu et on se retrouve dans quelques minutes.
OUH LA PRALINE DE SANGARÉ REPOUSSÉE PAR UNE MAIN TRÈS FERME DE RULLI !!!
MAIS QUEL BOULOT DE FLOTOV ENCORE AU DÉPART DE L'ACTION !!
Oh le crevard Igor Paixão qui tente la frappe alors qu'il avait 3 coéquipiers à sa droite.
Alvaro Morata a signé à Lens ou quoi ? C'est quoi tous ces hors-jeux...
Igor Paixão est un joueur frisson quand même. Il va être inconstant, tout ne sera jamais parfait mais il est frisson.
Si Thauvin mettait ce but...
Petit pont suivie d'une frappe des 25 mètres du gauche qui passe de peu à côté.
Aucune occasion depuis 3 minutes c'est quoi ce bordel là ?
Ça presse fort mais ça ressort bien des deux côtés.
Je suis fatigue rien qu'à les voir courir dans tous les sens.
Oh j'y ai cru avec cette frappe de Udol mais ça rase le poteau.
Ce match est vraiment dingue on adore.
Adrien Thomasson c'est Mesut Özil.
Ça part dans tous les sens. Je vais certainement oublier d'écrire des trucs mais au moins on se régale et c'est bien ça le principal.
Qu'elle est belle cette Ligue 1 cette saison quand même.
(J'ai pas regardé Monaco-Toulouse ça aide peut-être à dire ça ahah)
Par contre je suis d'accord avec vous autant le penalty est pour moi indiscutable, autant le carton jaune n'était pas obligatoire.
Ça pourrait paraître anodin mais ça montre bien le leader qu'est Florian Thauvin de laisser ce penalty à Edouard alors que nous savons tous à quel point il aurait voulu marquer face à l'OM. Et vu la panenka on le remercie pour ça.
Après il a peut-être juste eu peur de tirer hein.
⚽ GOAAAAAAAAALLLLLL
Florian Thauvin laisse le penalty à Odsonne Edouard qui claque une superbe Panenka.
🟨 Carton jaune pour Benjamin Pavard sur cette faute sur Edouard qui se voit, lui, retirer son jaune pour simulation.
PENALTY POUR LENS !!!!
Florian Thauvin a déjà pris le ballon en tout cas. Il est sur de son coup alors que Madame Frappart va voir la VAR. Ça sent le penalty. Et en vrai c'est logique.
Odsonne Edouard tombe dans la surface mais Madame Frappart siffle une simulation de l'ancien parisien. Il semble pourtant bien y avoir faute de Benjamin Pavard.
Elle est logique cette ouverture du score de l'OM qui a enchaîné les occasions sur ce premier quart d'heure.
GOAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLL
Trouvé à l'entrée de la surface par Weah, Greenwood ne se pose pas de question et frappe en première intention du droit. C'est fluide, ça rase le poteau et ça fait 1-0 pour l'OM.
C'est oui ce contrôle de Thauvin. Par contre je voulais la spéciale frappe enroulée derrière mais c'est bien défendu.
Le talent de Vermeeren est aussi grand que son front. C'est dire le talent du bonhomme.
Gros début de match de l'OM. Donc logiquement Lens devrait ouvrir le score d'ici quelques minutes.
Je dois avouer que le retour à ce niveau de Malang Sarr je ne l'ai pas vu venir. Mais son début de saison est très très solide.
Nouvelle occasion pour l'OM avec une tête de Greenwood dans les gants de Rissier. Il est bon ce début de match de l'OM.
Il l'aime bien sa frappe enroulée du droit Paixao. Bon en même temps si j'avais la même je la tenterais sur chaque action.
Pour s'imposer l'OM va devoir marquer deux buts car nous le savons tous : Flotov va faire trembler les filets dans cette rencontre.
Et la première occasion est pour l'OM et pour Vaz mais son coup de casque passe à côté.
Stéphanie Frappart à l'arbitrage. Et je vais vous le dire j'ai envie qu'elle fasse un bon match.
ET C'EST PARTI !!!!!
Les artistes entrent dans l'arène. Emerson aussi.
En face, Roberto De Zerbi a réservé une petite surprise en pointe avec la titularisation du jeune Robinio Vaz. Après avoir plombé l'OM en Ligue des champions, Emerson est, lui aussi, titulaire sur le côté gauche de la défense. Au milieu, pas de Angel Gomes ou de Hojbjerg mais un duo O'Riley-Vermeeren.
Au niveau des compos, Lens reçoit avec du classique. Odsonne Edouard est titulaire à la pointe de l'attaque, Adrien Thomasson au milieu et bien sûr Florian Thauvin est bien là pour affronter son ancien club.
Salut les fous vous allez bien ? J'imagine que oui car nous avons encore une belle soirée de Ligue 1 avec un sympathique Lens-Marseille.
Lens
Olympique de Marseille
