Un international argentin se rapproche de l’OM

Enfin, le Champions Project ressemble à quelque chose.

Après avoir bouclé les signatures de CJ Egan-Riley et d’Angel Gomes, l’Olympique de Marseille serait sur le point de finaliser sa troisième recrue. Pendant que Chancel Mbemba tire sa révérence des Bouches-du-Rhône, un autre défenseur central aventureux va faire son arrivée à la Commanderie, en la personne de Facundo Medina. Comme le rapporte L’Équipe, les Phocéens ont trouvé un accord avec Lens au sujet du joueur de 26 ans.

Sixième plus gros transfert de l’histoire du club

Ayant fait le bonheur des Sang et Or pendant cinq ans, celui qui avait bénéficié d’un bon de sortie devrait rapporter un beau pactole au Racing. Arrivé de Talleres contre 5 millions, l’international argentin (7 sélections) file à l’OM contre un montant de 22 millions d’euros. Ce qui en fera le sixième plus gros transfert de l’histoire du club, derrière des icônes comme Vitinha, Kevin Strootman et Elye Wahi.

Une somme conséquente, mais qui correspond à l’une des valeurs sûres de Ligue 1, souhaitée par Pablo Longoria depuis longtemps. Le vice-champion de France 2023 est donc attendu à Marseille dans la journée, où il devrait passer sa visite médicale et signer un contrat d’une durée de cinq ans.

Il ne reste presque rien du Lens de Franck Haise…

