Au revoir.

Mis au placard par la direction marseillaise, Chancel Mbemba a passé une saison blanche. Seules les trêves internationales ont permis à l’international congolais de taquiner le ballon. À quelques heures de la fin de son contrat avec l’OM, il a publié un long message d’adieu sur ses réseaux sociaux. « Toutes les histoires trouvent leur conclusion, et parfois, celle-ci n’est pas celle que l’on avait imaginée. Ces trois saisons avec l’Olympique de Marseille resteront gravées dans ma mémoire, et j’en retiendrai le meilleur : l’ambiance électrisante du Vélodrome, des supporters exceptionnels et une ville qui vibre au rythme des matchs », écrit le défenseur, auteur de 13 buts en 85 matchs sous le maillot phocéen.

« Merci pour tout, Marseille bébé ! »

Pas rancunier, il a remercié le président Pablo Longoria ainsi que l’ensemble du staff, le personnel de la Commanderie et ses coéquipiers. « Un merci particulier à tous ceux qui m’ont soutenu et encouragé lors de cette dernière saison difficile: aux supporters croisés dans la rue, toujours prêts à partager un mot d’encouragement, et au peuple congolais dont le soutien inébranlable m’a porté dans les moments difficiles. Il est temps de refermer ce chapitre pour m’envoler vers de nouvelles destinations. Merci pour tout, Marseille bébé ! » Le joueur, qui fêtera ses 31 ans le 8 août, pourrait rebondir au Paris FC.

Pour un possible retour au Vélodrome dès le week-end du 24 août.

