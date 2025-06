Chancel Mbemba pourrait être la prochaine cible du Paris FC

Lofteur up and down.

Selon Foot Mercato, le récent promu Paris FC aurait été aux informations concernant Chancel Mbemba, qui sera libre de tout engagement le 30 juin, date de fin de son contrat avec l’OM. Le défenseur central congolais de 30 ans n’a pas joué un match de la saison avec l’Olympique de Marseille, placardisé, mais a continué à travailler pour être en forme en vue d’un transfert cet été. « Mon corps ne m’a pas trahi. Je suis à 100 %. J’ai travaillé à fond pour conserver le cap le plus haut possible », déclarait-il après un match disputé avec sa sélection.

Un renfort de poids pour le PFC

Le Paris FC, qui a l’ambition de jouer les trouble-fêtes dès sa première saison au plus haut niveau et fort de ses nouveaux actionnaires, est sur le point de convaincre l’ailier nantais Moses Simon et pourrait donc apporter un nouvel élément expérimenté à son effectif. Mbemba, connu pour sa solidité dans les duels et son mental exemplaire, serait donc une excellente affaire pour le club de la famille Arnault. Cependant, rien n’est encore officiel, et le joueur phocéen souhaiterait se laisser le temps de réfléchir en attendant d’autres éventuelles offres.

Avec Maxime Lopez, l’amicale parisienne des anciens de l’OM prend forme.

