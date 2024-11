Chancel Mbemba s'en remet à Dieu

Toujours aucun match disputé avec l’Olympique de Marseille, pour Chancel Mbemba.

En conflit avec son club même s’il a fait son retour à l’entraînement, le défenseur est revenu sur sa situation au micro de Canal + Afrique. « Comment je fais pour tenir ? Il faut travailler dans la vie, c’est le plus important. Toutes les difficultés viennent de Dieu lui-même, il a programmé ça dans ta vie. Le plus important est de rester courtois, on a un contrat avec notre club », a ainsi indiqué l’arrière central.

Et le Congolais, presque philosophe, de continuer : « Mais quand Dieu ne décide pas, ce sont les humains. Les humains sont compliqués sur cette terre, chacun regarde ses intérêts. Le plus important, c’est de faire notre boulot pour satisfaire tout le monde. Moi, je travaille. Quand le club pense à moi, gloire à Dieu. Quand le club ne pense pas à moi, la vie continue. Mais on ne va pas baisser la tête, on va rester concentré et continuer à travailler. »

Des propos adaptés à un dimanche.

Gasperini-Retegui : l’amour ouf