Ibrahima Konaté évoque une « fatigue physique et psychologique »

En conférence de presse, Ibrahima Konaté est revenu sur les difficultés connues par l’équipe de France en 2024. Et pour le défenseur, cela s’explique notamment par une certaine usure : « C’est vrai que l’enchaînement des matchs fait qu’il y a une fatigue physique et psychologique qui ne nous aide pas, mais la motivation est toujours là. »

Et l’arrière central de continuer, toujours devant les médias : « On manque peut-être d’efficacité, on ne met pas autant de buts qu’on en mettait avant. Les joueurs ont des objectifs aussi en club et on joue beaucoup, donc peut-être que les niveaux individuels régressent un petit peu par rapport au niveau en club. »

