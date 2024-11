Marco Simone défend Didier Deschamps

Ils ne sont pas franchement amis, et pourtant…

Pourtant, Marco Simone a tenu à prendre la défense de Didier Deschamps. Sur RMC Sport, l’ancien attaquant a en effet remis en question les critiques que doit encaisser le sélectionneur de la France depuis quelques mois : « On essaie toujours de trouver de la nouveauté, on est habitué à voir des entraîneurs durer deux ans dans un club ou quatre maximum à la tête d’une sélection… Alors, dès qu’il y a un phénomène de stand-by dans les résultats ou le jeu, on se pose la question : est-ce le moment de changer ? Il ne faut pas oublier que cette France, sous Deschamps et son staff, est vice-championne du monde ! Avec une finale perdue aux penalties, non ? »

Et l’ex-Monégasque, qui a fréquenté l’entraîneur en Principauté par le passé, de continuer au sujet d’une possible fin de cycle : « Je crois que lui seul a la réponse. Douze ans à la tête de l’équipe de France, c’est énorme. Et ce n’est pas facile de toujours renouveler l’enthousiasme, que ce soit pour toi-même ou celle que tu dois apporter aux autres. C’est une tâche difficile, donc, qui n’a rien à voir avec l’évaluation tactique ou technique. Ce qui n’est pas évident, c’est de voir toujours la même chose depuis douze ans. Même vous, les Français, vous oubliez parfois qu’il y a eu des résultats exceptionnels avec cette équipe de France. »

La conclusion ? « Lui aussi doit se poser des questions… Doit-il continuer, doit-il arrêter ? Même quand on gagne, rien n’est évident. »

