Didier Deschamps toujours mutique sur Kylian Mbappé

Ne comptez pas sur lui pour envoyer des punchlines.

Dans son style habituel, Didier Deschamps a répondu à quelques questions à propos de Kylian Mbappé au micro de Téléfoot. « Il est dans une situation compliquée, il est censé retrouver tout ce qu’il a pu très bien faire même s’il a été lui aussi moins efficace sur l’année 2024, a indiqué le sélectionneur, à propos du joueur absent du groupe pour le deuxième rassemblement de suite. Il a une période compliquée et plus difficile, mais il a tout pour refaire ce qu’il a fait. »

Le coach a ensuite discuté (un peu) tactique, restant tout de même sur la défensive : « Vous allez me dire que je suis fada de le mettre avant-centre, alors que les deux derniers entraîneurs en club l’ont fait jouer avant-centre… Il n’a pas le profil d’Olivier Giroud, donc tout dépend contre quelle équipe on doit jouer. Quand il est dans l’axe, c’est plus axe gauche qu’axe droit même si je l’ai vu occuper la zone axe droit au Real Madrid sur un des derniers matchs. »

Pourrait-on pousser la discussion un peu plus loin, la prochaine fois ?

