Ambre Godillon dénonce subir du cyberharcèlement

AT le Mardi 12 Novembre à 11:01 Article modifié le Mardi 12 Novembre à 11:14

Un long week-end de bêtises.

Victime d’un jet de projectile lors de la rencontre OM-Auxerre, qui lui a valu un coquard à l’oeil droit, la journaliste de DAZN Ambre Godillon n’a pas perdu de temps pour reprendre du service. Ce lundi sur La chaîne L’Équipe, elle a longuement dénoncé le cyberharcèlement dont elle a été victime depuis l’incident.

« Je me dis juste qu’il y a vraiment des abrutis dans les stades et qu’ils ne devraient rien avoir à faire là. Mais si je peux profiter d’en parler, depuis deux jours je prends quand même une espèce de vague de cyberharcèlement inverse, explique la journaliste. Je dois reconnaître que j’ai reçu de toute la profession énormément de messages et j’ai trouvé que c’était génial. »

« Je précise qu’un jet ce n’est pas accidentel »

Concernant l’incident, le projectile (qui semblerait être une cigarette électronique) a été balancé sur la bâche au-dessus de l’entrée du couloir des joueurs, avant de rebondir sur le visage d’Ambre Godillon. « Je précise qu’un jet ce n’est pas accidentel, dénonce-t-elle. L’histoire de la bâche, si on veut noyer et raconter le storytelling que l’on veut, d’un objet qui rebondit… (…) La bâche, je la remercie d’avoir été là pour avoir freiné cet objet. Mais en tout cas « accidentel », j’aimerais bien qu’on mesure ces mots et juste que l’on sache que la personne qui doit s’excuser dans l’histoire, ce n’est pas moi. »

