Didier Deschamps : « Je sais que je ne sais pas »

Chaque jour (ou chaque nuit), on se couche moins bête.

Et ce n’est certainement pas Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, qui dira le contraire. En conférence de presse, l’entraîneur a tenu à montrer son évolution au fil des années qu’il passe sur le banc des Bleus. « Claudio Ranieri a 73 ans et va revenir à la Roma, donc l’expérience sert. Je me nourris des échanges avec les joueurs, individuels ou collectifs. Il y a un vécu, oui, mais j’apprends tous les jours, a ainsi déclaré le technicien. Je me lève le matin en me disant “Je sais que je ne sais pas”, ça m’amène à réfléchir. »

« L’environnement n’est pas le même qu’il y a dix ans, l’exigence n’est pas la même. Je m’adapte, mais je garde la même tranquillité et la même envie », a continué le coach. Avant d’en placer une pour l’Italie, où son équipe s’apprête à disputer la sixième journée de Ligue des nations : « Ça me fait très plaisir de venir ici et je peux vous assurer qu’en tant que joueur, c’était un match spécial. Quand on se retrouvait dans le quotidien, ça pouvait chambrer… À l’époque, c’était très souvent l’Italie qui gagnait. On nous disait “Les Français, vous jouez bien et vous ne gagnez jamais”, il a fallu changer ça. »

De là à dire que DD lit Socrate…

Ibrahima Konaté évoque une « fatigue physique et psychologique »