Les supporters du Bayern ont gagné : Jérôme Boateng ne reviendra pas au club

SO
Supporters 1. Boateng 0.

Retraité depuis cet été, Jérôme Boateng espère bien rester dans le football en devenant entraîneur. Et comme tout étudiant, l’ancien champion du monde cherche un stage. Et comme il avait la flemme de chercher un club, il s’est dit que ça pouvait être bien de faire ce stage d’observation au Bayern Munich où il a passé 10 ans auprès de Vincent Kompany qu’il a côtoyé à Hambourg et à Manchester City. Sauf que les supporters bavarois n’ont pas aimé cette idée et l’ont fait savoir en déployant des banderoles lors de la victoire contre Dortmund et en signant une pétition. Leur colère s’explique par la condamnation de Boateng en 2024 à une amende de 1,2 million d’euros pour coups et blessures sur son ex-compagne.

Face à la gronde des supporters, le Bayern Munich a finalement fait marche arrière en refusant de prendre le stagiaire comme le club l’a annoncé dans un communiqué sur les réseaux : « Lors d’un échange constructif entre le FC Bayern et Jérôme Boateng cette semaine, il a été décidé que Jérôme Boateng ne fera pas de stage d’observation au sein du club. Jérôme reste très attaché au FC Bayern et ne souhaite pas que le club subisse de préjudice en raison des discussions controversées actuelles à son sujet. » 

Le mieux aurait quand même été de dire non dès le départ.

