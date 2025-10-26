950 buts pour Cristiano Ronaldo

CR950.

La question n’est plus de savoir si Cristiano Ronaldo va passer la barre des 1000 buts en carrière, mais quand le Portugais va le faire. Une chose est sûre, ce moment approche de plus en plus, puisque CR7 vient d’inscrire son 950e but lors de la victoire d’Al-Nassr – leader de Saudi Pro League avec 6 victoires en 6 matchs – sur la pelouse d’Al-Hazem (0-2).

LE 9️⃣5️⃣0️⃣ ème but de M. Cristiano Ronaldooooo pic.twitter.com/JLbsq02jvb — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) October 25, 2025

Cela fait donc 106 buts avec Al-Nassr pour Cristiano Ronaldo qui en comptabilise aussi 450 avec le Real Madrid, 101 avec la Juventus, 145 avec Manchester United ou encore 143 avec le Portugal. Pour autant, malgré ses 6 buts cette saison en championnat, CR7 n’est pas le meilleur buteur de la Saudi Pro League, puisque son coéquipier et compatriote João Félix en a claqué 9.

Si Cristiano Ronaldo veut marquer son 1000e but pendant la Coupe du monde, il va falloir accélérer la cadence. À moins qu’il attende que ce soit son fils qui lui délivre la passe décisive.

