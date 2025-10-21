Le fils de Cristiano Ronaldo sélectionné avec les U16 du Portugal

Et voilà, encore un fils de.

Cristiano Ronaldo Junior, progéniture du quintuple Ballon d’or, a été convoqué, ce lundi, avec la sélection portugaise U16 pour la première fois. Celui qui a fêté ses 15 ans dans l’été va disputer un tournoi amical entre octobre et novembre et va affronter l’Angleterre, le Pays de Galles et la Turquie.

Cet appel de Filipe Ramos fait suite aux matchs intéressants du fils de CR7 avec les U15 du Portugal. Il compte en effet deux buts en quatre matchs, à savoir un doublé contre la Croatie. Lui et Kauã Araújo, jeune évoluant à Santos, sont les deux seuls de cette liste à ne pas jouer au pays. Sa formation à Al-Nassr n’est visiblement pas un frein pour les éducateurs fédéraux lusitaniens.

Seul le nom sur le maillot compte dans ce cas de figure.

