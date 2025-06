Euro U17 : Loin du PSG, la France laisse le titre de champion d’Europe au Portugal

Alors qu’ils auraient pu devenir champions d’Europe au lendemain de la Ligue des champions remportée par le Paris Saint-Germain, les Bleuets se sont au contraire écroulés en finale de l’Euro U17 et laissent donc le trophée au Portugal. Plus déterminés et plus matures, les Lusitaniens s’offrent leur troisième titre dans la compétition.

France U17 0-3 Portugal U17

Buts : Cabral (30e), Cunha (38e) et Neves (60e)

Du talent, des efforts et de la concentration. Tels sont les principaux ingrédients, parmi tant d’autres, pour devenir champion d’Europe. Si le plan est bon et suivi avec des consignes appliquées à la lettre, alors le chemin vers le trophée est déjà tracé. Le Paris Saint-Germain l’a prouvé, en allant chercher sa Ligue des champions grâce à une finale parfaitement maîtrisée contre l’Inter. Sauf que l’équipe de France U17 n’a pas su imiter les hommes de la capitale ce dimanche et a laissé la coupe au Portugal, plus cohérent. Les Lusitaniens remportent donc l’Euro 2025 et il n’y a rien à redire sur ce sacre, tant il semble mérité au vu de l’ultime duel du tournoi.

Des Bleuets trop pâles

Une demi-heure. C’est le temps que résiste la France, beaucoup trop tendre face à des Lusitaniens bien plus déterminés. Dès la troisième minute, la mauvaise passe de Lucas Batbedat manque de peu de coûter l’ouverture du score aux Bleuets. Présent dans ses cages, Ilan Jourdren repousse ensuite l’échéance à plusieurs reprises. Mais quand Anisio Cabral surgit pour profiter d’un coup de billard mal repoussé, le gardien ne peut rien faire : 0-1, balle au centre.

⚠️ Les Bleuets en difficulté ! Défense chaotique et Cunha en profite pour inscrire le 2-0 pour le Portugal avant la mi-temps 🇵🇹 pic.twitter.com/bD3y7NHuVQ — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 1, 2025

Puis bientôt 0-2, Duarte Cunha signant le break quelques instants plus tard après avoir vu Emmanuel Mbemba se trouer sur la passe en profondeur adverse et Hermann Diandaga être sanctionné pour sa lenteur. Le Portugal regagne donc les vestiaires avec deux buts d’avance et une main sur le trophée, alors que les jeunes Tricolores se demandent bien comment ils ont pu proposer une première période si neutre.

Une finale ratée

Dans le début du second acte, rien ne bouge : la France semble avoir peur, tandis que le Portugal se montre sûr de ses forces. Au bout d’un numéro en solitaire, Cabral est encore très proche de trouver le chemin des filets. Et malgré les nombreux centres tentés par les Bleuets, ces derniers encaissent un nouveau pion assez rapidement : exploitant parfaitement une balle perdue, l’entrant Gils Neves éteint le peu de suspense restant. Symbole de l’inefficacité des hommes de Lionel Rouxel, Kyllian Antonio envoie la première frappe cadrée de sa bande à la 69e. Trop tard, beaucoup trop tard. C’est même Jourdren qui doit encore s’employer devant Rafael Quintas et Yoan Pereira afin d’éviter un score plus sévère. Sans trop forcer (même si leur poteau repousse un missile de Paul Eymard), les Lusitaniens s’offrent donc un troisième sacre dans la compétition après avoir échoué sur la même marche en 2024 contre l’Italie. Et même si ce n’est pas un 5-0, ce n’est pas volé.

France (4-4-2) : Jourdren – Antonio, Diandaga, Mbemba, Batbedat (Raiani, 84e) – Matondo (S. Camara, 77e), Eymard, A. Camara (Azizi, 62e), Coulibaly (Munongo, 62e) – Himbert (Batola, 76e), N’Guessan. Entraîneur : Rouxel.

Portugal (4-3-3) : R. Cunha – Banjaqui, Chelmik, Furtado, J. Neto – Mide (Neves, 58e), Quintas, Lima (Verdi, 76e) – D. Cunha (R. Neto, 67e), Cabral (Soares, 58e), Manuel (Pereira, 58e). Entraîneur : Bino.

