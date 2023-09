Les équipes saoudiennes reviendront en Iran, 7 ans après

Un petit pas en avant.

Pour la première fois depuis sept ans, les clubs saoudiens engagés en Ligue des champions asiatique affronteront les clubs iraniens en Iran. Depuis 2016, les rencontres avaient en effet lieu sur terrain neutre en raison du contexte géopolitique tendu entre les deux puissances du golfe Persique. Une impasse qui a finalement trouvé une issue, annoncée par la Confédération asiatique ce lundi.

All matches between national teams and clubs of Saudi Arabian Football Federation (SAFF) and Football Federation Islamic Republic of Iran (FFIRI) will now take place on a home-and-away basis! https://t.co/zanVVsl8o1

— AFC (@theafcdotcom) September 4, 2023