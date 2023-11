Jeff Reine-Adélaïde : « J’ai pensé à arrêter le foot »

Ce n’est pas le seul à avoir pensé à arrêter le foot. D’ailleurs, l’OL l’a fait.

En manque de temps de jeu à l’OL, Jeff Reine-Adélaïde était allé se dégourdir les jambes à Troyes, la saison passée. Sans réussite. Cette année, c’est au RWD Molenbeek, propriété de John Textor, que l’ancien d’Arsenal retrouve le plaisir de jouer au football, puisqu’il y a débarqué sans indemnité de transfert cet été. Titulaire indiscutable en Belgique, il retrouve ses sensations après une période sombre, comme il l’a expliqué ce samedi à la RTBF. « J’ai traversé une grosse période de doute et comme tout joueur dans cette situation, j’ai pensé arrêter le foot. En une seule année, je me suis quand même brisé deux fois les genoux… C’était très dur mentalement, mais j’ai reçu les soutiens nécessaires », confie-t-il.

Il salue notamment le soutien indéfectible de sa famille et de Claudio Caçapa, son coach actuel, qu’il a connu à l’OL en tant qu’assistant. Mais il a également eu recours à une aide extérieur : « J’ai aussi fait appel à un préparateur mental avec qui je faisais de la visualisation. Je suis quelqu’un qui ne s’ouvre pas facilement mais avec lui, j’ai dû parler de mes émotions et ça m’a fait beaucoup de bien. Avant chaque match, avant de monter sur le terrain, je me parle intérieurement ». Après ses deux graves blessures (rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en 2019, rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en 2021), il dit enfin retrouver ses sensations et la sensibilité de ses genoux.

Il est peut-être là, le milieu convoité par Lyon.

Jeff Reine-Adélaïde se relance à Molenbeek