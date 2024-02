John Textor répond sèchement aux supporters désemparés de Molenbeek

Rien ne va plus à Molenbeek.

Si l’OL va mieux de semaine en semaine, la saison de Molenbeek, l’un des autres clubs dirigés par John Textor, continue de s’apparenter à une grande télé-réalité. Après la lunaire rencontre entre supporters et joueurs, voilà un nouvel épisode de la rupture profonde entre les fans et le club : à Genk ce samedi, le parcage visiteurs était vide d’un point de vue humain, mais rempli de banderoles fortes de sens. « Le RWDM n’est pas une réalité virtuelle, nous avons une âme et une histoire », « Textor, Eagle, rentrez chez vous ! », « Textor, ton management n’est pas un rêve américain, c’est un very bad trip » étaient notamment affichés en grand.

“Identity”…we don’t work for the Ultras identity…we work for All supporters in our multi-cultural community. After years in lower divisions, and similar prospects in 22/23, we brought @RWDM a Championship and promotion. Life is tough in the 1st division. We’ll keep working. pic.twitter.com/P9irHNcWAn

— John Textor (@_JohnTextor_) February 17, 2024