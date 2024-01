C’est à Molenbeek que John Textor devrait venir prendre une bière.

Tout juste promu en Jupiler Pro League, le RWD Molenbeek galère dans l’élite du football belge et a dû mal à trouver son rythme. Le club, propriété de John Textor, est 13e, premier relégable, et n’a gagné que deux de ses quatorze derniers matchs de championnat. Une situation difficile qui a poussé à une rencontre entre les joueurs et les supporters ce samedi, après l’entraînement. Une quarantaine de fans du club s’est donc rendue au centre d’entraînement et a pu faire part de son mécontentement pendant un petit quart d’heure.

Scènes absolument surréalistes en Belgique où les supporters de Molenbeek sont partis demander des comptes à leurs joueurs après leur mauvaise saison… quasiment en tête contre tête. Les deux dernières minutes sont folles. 😭 pic.twitter.com/0feFSjogCD — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 21, 2024

Face à Jeff Reine-Adélaïde et Claudio Caçapa, l’un d’eux brandit une paire de tongs et s’exclame : « C’est pour qui ? Personne ? Pourtant, c’est un Club Med, ici ». Alors que Molenbeek reçoit le KAS Eupen ce dimanche, les supporters préviennent : « S’il n’y a pas de victoire demain, le match ne se terminera pas ». La fin de l’échange est tendu alors que Reine-Adélaïe tente de répondre au discours des fans et que Makhtar Gueye appelle un des supporters « papi ». Un surnom commun pour l’attaquant sénégalais mais qui ne plaît pas à certaines personnes de l’assemblée. « S’il y en a qui sont un peu trop chauds, on peut prendre un rendez-vous sur un ring ! », propose même un individu cagoulé. Caçapa finit par calmer tout le monde et prendre la parole. « Le message est passé et demain on va vous montrer ».

Ne vous étonnez pas si on fait une brève « Belgique : le match de Molenbeek arrêté », ce dimanche soir.

