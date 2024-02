La drôle de question posée à Ernest Nuamah

Une drôle de question.

En conférence de presse à la veille du quart de finale de la Coupe de France opposant Lyon à Strasbourg, l’ailier ghanéen Ernest Nuamah a été interrogé sur… le RWD Molenbeek. « Avez-vous un regard sur la saison de Molenbeek qui est en grande difficulté et qui vient de changer de coach ? », lui a lancé un journaliste.

Sachant que le joueur de 20 ans avait été acheté le 30 août dernier par le club belge, propriété du groupe Eagle Football, appartenant à John Textor, afin de contourner les règles du fair-play financier – qui aurait compromis le transfert de l’ancienne pépite de Nordsjælland (D1 danoise) – pour le prêter dans la foulée, le 31 août 2023, au​​ septuple champion de France. Sans trop paraître surpris, Nuamah a évacué le sujet : « Non, je ne m’intéresse pas particulièrement à la ligue belge, je me focalise seulement sur moi et mon équipe actuelle, je ne regarde pas en arrière. »

La question lunaire posée à Ernest #Nuamah. 🤨 pic.twitter.com/LHYHBt50kN — Lyon Federation (@LyonFederation) February 26, 2024

Les joies de la multipropriété.