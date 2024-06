Tony Parker lâche l’OL, mais veut rester dans le foot

Tu étais l’élu, c’était toi…

Au cœur de l’hiver dernier, alors que l’Olympique lyonnais occupait la zone rouge de Ligue 1 et enchaînait les mauvais choix en interne, Tony Parker avait pointé le bout de son nez. Pendant que Jean-Michel Aulas menait une guerre face à son successeur John Textor, l’ancien basketteur venait s’asseoir dans le carré présidentiel du stade rhodanien face à Metz alors qu’il avait quitté le conseil d’administration d’OL Groupe un an plus tôt, au moment du rachat du club par l’Américain. « John (Textor) m’a demandé de revenir au board », avait-il alors déclaré.

Face à la colère de certains supporters, dont les Bad Gones qui avaient brandi plusieurs banderoles hostiles à travers la ville, Tony Parker a sûrement été refroidi. Le Progrès a révélé que l’ancien joueur de San Antonio a décidé de lâcher l’affaire. « Nous étions en discussion avec John Textor. Mais j’ai préféré tout mettre en pause parce que j’ai peut-être d’autres possibilités et je réfléchis à mes opportunités » dans le football, a-t-il indiqué au quotidien local.

Après avoir été doublé par Aulas sur le rachat de la LDLC Arena, il n’est peut-être pas si bon que ça en affaires.