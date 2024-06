L’OL vend la LDLC Arena à Aulas

Jean-Michel Aulas et John Textor n’en finissent plus de faire des affaires.

Via sa société familiale Holnest, l’ancien président de l’OL, devenu président d’honneur, a officiellement acheté la LDLC Arena au groupe Eagle de John Textor, propriétaire de l’Olympique lyonnais depuis mai 2023. L’annonce a été faite ce jeudi dans un communiqué relayé sur les réseaux sociaux par le vice-président de la FFF. Selon L’Équipe, l’opération du projet annoncé dès 2018 s’est conclue pour une somme de 160 millions d’euros, 20 de plus que le prix de sa construction.

« Je suis heureux de cette nouvelle alliance avec John Textor et de la coopération quotidienne avec Laurent Prud’homme, et nous sommes déterminés à maintenir l’excellence opérationnelle de la LDLC Arena tout en explorant de nouvelles opportunités pour élargir son impact et sa portée », a notamment déclaré Jean-Michel Aulas. Il était en concurrence avec Tony Parker pour racheter la salle omnisports et multifonctions de l’OL Groupe puisqu’elle accueille notamment les matchs de l’équipe de basket lyonnaise l’ASVEL, dont l’ancien basketteur est le président et actionnaire majoritaire.

Tellement fier de continuer à maintenir l’excellence de la LDLC Arena et de regrouper des institutions de premier plan pour offrir des expériences exceptionnelles aux amateurs de sports et de spectacles ! pic.twitter.com/bsKRly9dOu — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) June 6, 2024

Encore une défaite pour Tony Parker cette semaine.

