Jeff Reine-Adélaïde se relance à Molenbeek

Au revoir John Textor ! Bonjour John Textor !

En difficulté à l’Olympique lyonnais, Jeff Reine-Adélaïde va donc découvrir une nouvelle institution détenue par l’homme d’affaires américain, le RWD Molenbeek. Parti libre, « sans aucune indemnité », il pourrait rapporter 40% du montant d’une éventuelle future vente à l’OL.Victime d’une rupture du ligament croisé du genou droit, puis du genou gauche ces deux dernières années, le milieu de terrain polyvalent n’a jamais pu montrer l’étendue de son talent entre Rhône et Saône. Prêté à Troyes en deuxième partie de saison dernière, il n’a pas non plus permis de rehausser le niveau d’une équipe finalement reléguée. À seulement 25 ans, il peut sans doute se relancer en Jupiler Pro League.

🚨 @jreineadelaide poursuivra sa carrière au @RWDMolenbeek 🇧🇪 Après 48 matchs en 🔴&🔵 notre milieu de terrain rejoint un autre membre de la galaxie Eagle Football Bonne chance Jeff pour ce nouveau challenge 💥 — Olympique Lyonnais (@OL) September 6, 2023

Et si cela reste une curiosité, ce n’est désormais plus un secret : les clubs appartenant au groupe Eagle Football de Textor se rendent service entre eux, et mettent à profit leur système de multipropriété. Au RWDM, Jeff Reine-Adélaïde retrouvera ainsi Youssouf Koné, également parti libre de Lyon, ainsi que Florent Da Silva Sanchez et Pathé Mboup, prêtés quant à eux par les Gones. Une manière de remercier Molenbeek après la transaction intrigante d’Ernest Nuamah, acheté par le promu belge avant de le prêter à l’OL, pour lui éviter de nouveaux ennuis avec la DNCG.

Laurent Blanc risque de bientôt se retrouver adjoint de Claudio Caçapa.

L’OL résilie le contrat de Koné pour l’envoyer dans l’autre club de Textor