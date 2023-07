Claudio Caçapa quitte l’OL pour Botafogo

Les chaises musicales.

Claudio Caçapa a fait ses valises. L’adjoint de Laurent Blanc vient d’être nommé entraîneur intérimaire du club brésilien de Botafogo. Un choix qui survient après que Luis Castro, l’entraîneur du club brésilien, a décidé de rejoindre Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite.

Cláudio Caçapa será o técnico interino do Botafogo até a chegada do novo treinador

O Botafogo informa que Cláudio Caçapa, que exerce a função de auxiliar-técnico no Olympique Lyonnais (Lyon) desde 2015, será o técnico interino do Botafogo até a chegada do novo treinador. O… pic.twitter.com/gRfrzsfm1j

