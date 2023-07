John Textor limoge l’entraîneur de Molenbeek à cinq jours de la reprise

Une décision improbable.

Le propriétaire américain de l’Olympique lyonnais John Textor a décidé de frapper un grand coup dans l’un de ses autres clubs, le RWD Molenbeek. Après une préparation plutôt réussie, marquée par la récente victoire face aux Gones (1-0), le promu en Jupiler Pro League s’apprête à lancer sa saison en D1A ce samedi face au Racing Genk. Mais ça sera sans Vincent Euvrard, entraîneur du RWDM depuis 2020, qui a été viré lundi comme l’ensemble de son staff. Le média belge Sudinfo, parle de « rancœurs tenaces » entre le coach de 41 ans et l’homme d’affaires.

Celles-ci lui ont coûté sa place au Racing White Daring et vont permettre à un ancien Lyonnais de prendre sa succession. D’après les informations de Sudinfo, Claudio Caçapa devrait être annoncé ce mardi sur le banc de Molenbeek. Adjoint des récents entraîneurs passés par l’Olympique lyonnais, il a dernièrement officié à Botafogo, autre club du Eagle Group, dans le costume d’entraîneur principal par intérim. Le communiqué indique : « Notre principale conviction est que la collaboration, au niveau régional et mondial, entre nos clubs et nos communautés, est au cœur de notre stratégie compétitive. »

C’est aussi joliment dit que salement fait…

