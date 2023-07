Cláudio Caçapa va coacher en Belgique

Textor pose ses billes.

Récemment intérimaire à Botafogo, Cláudio Caçapa quitte le staff de Laurent Blanc à l’OL puisqu’il a été nommé ce mardi entraîneur du RWDM, le club de Molenbeek, promu en Pro League belge et propriété de John Textor… tout comme le club brésilien. À 47 ans, l’ancien défenseur central des Gones aura notamment comme adjoint Igor de Camargo, l’ancien joueur du Standard Liège et du Borussia Mönchengladbach, et entraînera Xavier Mercier, recruté également ce mardi et meilleur passeur français en 2021. Vincent Euvrard, qui avait emmené le matricule 47 en D1 au mois de mai, a été démis de ses fonctions dans la journée de lundi.

L’enfer de la multipropriété.

John Textor limoge l’entraîneur de Molenbeek à cinq jours de la reprise