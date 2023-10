Fabio Grosso : « Ce qui s’est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie »

Les mots justes.

Fabio Grosso, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, gravement touché au visage avant la rencontre entre l’OM et Lyon, a pris la parole pour la première fois depuis ces incidents. L’italien a posté un message sur son compte Instagram ce mardi soir.

« Ce qui s’est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l’a certainement été pour le sport et tous ceux qui l’aiment. J’espère de tout cœur que ça servira de leçon pour NOTRE avenir, a déclaré Fabio Grosso. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité. Allez l’OL… Toujours ! »

Vivement qu’il puisse reprendre ses fonctions.

