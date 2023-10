Olympi(fias)co.

Dans un entretien accord à RMC Sport, Arnaud Rouger, directeur général de la Ligue de football professionnel, est revenu sur les incidents qui ont précédé la rencontre entre l’OM et l’OL ce dimanche soir, finalement annulée. Au niveau purement juridique, il a annoncé que la LFP allait se constituer partie civile comme les deux clubs l’ont fait, « l’atteinte à l’image du football étant incontestable. » Concernant les incidents dans le stade, la commission de discipline va être saisie pour identifier et sanctionner les auteurs de gestes racistes, homophobes et antisémites.

Arnaud Rouger suit la ligne adoptée par Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra, et estime ainsi qu’il « faut des sanctions fortes. » Il juge « totalement inacceptable que des acteurs du jeu soient pris pour cible par des abrutis », et a d’ailleurs annoncé qu’une convention avec les ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Sports, sur les modalités d’organisation des rencontres et des périmètres de responsabilités de chacun serait bientôt finalisée, ces derniers étant au cœur des débats depuis hier, pour établir le degré de responsabilité des clubs dans les incidents. Fermeté, collaboration des différents acteurs et sanction semblent donc être les mots d’ordre de la LFP pour réagir à ces incidents. Avec une certitude, « ces individus n’ont pas leur place au stade, ni aux abords du stade. »

Préfectures : 1. Ultras : 0.

Le chauffeur d'un bus de supporters lyonnais témoigne