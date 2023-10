OM-OL : Amélie Oudéa-Castéra souhaite responsabiliser la Ligue, les clubs et les supporters

Après avoir réagi à l’annulation d’OM-OL sur ses réseaux sociaux ce dimanche, Amélie Oudéa-Castéra l’a fait plus en profondeur ce lundi matin. Invitée sur France 2, la ministre des Sports demande « une réponse globale et sans concession, dans laquelle la LFP prend évidemment toute sa part et dans laquelle les clubs et les supporters sont aussi responsabilisés ». Une volonté ensuite martelée par Oudéa-Castéra : « C’est une réponse globale : justice, maintien de l’ordre, dialogue au sein de toutes les instances du secteur sportif qui doivent toutes être responsabilisées. »

🔴🗣️ Incidents #OMOL : "Il faut apporter une réponse globale et sans concession dans laquelle les clubs, la LFP et les associations de supporters seront aussi responsabilisés" réclame Amélie Oudéa-Castéra. #Les4V @AOC1978 pic.twitter.com/xcKSieHBfb — Telematin (@telematin) October 30, 2023

La ministre des Sports évoque également les possibles sanctions pour les coupables grâce à « l’arsenal […] récemment renforcé avec le ministère de l’Intérieur : des interdictions judiciaires de stade systématiques lorsqu’il y a des faits aussi graves, des interdictions administratives […] pour, à titre préventif, éloigner de nos stades de tels fauteurs de troubles, et aussi des interdictions commerciales de stade qui relèvent de la responsabilité des clubs ». Enfin, celle qui est en poste depuis dix-sept mois réclame l’union de tous les acteurs « pour défendre le sport et le protéger de ceux qui, en fait, le détestent puisqu’ils essaient de le détruire ».

