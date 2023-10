OM-OL : Gérald Darmanin veut « interdire plus systématiquement la venue de supporters »

Alors que la préfète des Bouches-du-Rhône avait déjà pris la parole ce dimanche soir, Gérald Darmanin s’est à son tour exprimé sur l’annulation de la rencontre entre Marseille et Lyon. « C’est inacceptable, lance le ministre de l’Intérieur sur RMC ce lundi matin. L’Équipe a titré “Abrutis”, il n’y a pas mieux comme mot. On a cinq policiers blessés, neuf interpellations. La vidéo surveillance nous permettra sans doute d’interpeller d’autres personnes. » Questionné ensuite à propos d’une éventuelle défaillance des services de police, Darmanin affirme : « Des gens ont jeté des canettes de bière sur les vitres d’un bus. Est-ce que vous pensez que c’est la responsabilité des policiers ? Non, c’est la responsabilité de ceux qui jettent la canette de bière. Il ne faut pas inverser les valeurs. Nous espérons condamner durement ces personnes. »

🔴 Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, espère "qu'il y aura des sanctions administratives et sportives" contre les supporters ayant caillassé le bus de l'équipe de l'OL. #ApollineMatin pic.twitter.com/xK5QMZtdTS — RMC (@RMCInfo) October 30, 2023

« Depuis le début de la saison, j’ai interdit trois déplacements de supporters, notamment deux fois pour l’OM malheureusement. Il faut peut-être interdire plus systématiquement la venue de supporters dans les stades », poursuit le ministre de l’Intérieur, se projetant déjà sur de futures consignes pour le reste de la saison. Enfin, Gérald Darmanin réclame que les coupables soient sévèrement punis : « J’espère que nous aurons de la justice des peines de prison les plus importantes possibles pour pouvoir condamner ces supporters qui gâchent la fête de tout le monde. »

