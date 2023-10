Officiel : OM-OL annulé !

Plus tôt dans la soirée, le bus de l’OL a été la cible de jets de projectiles, et plusieurs vitres ont été brisées. Touché, l’entraîneur lyonnais Fabio Grosso a été aperçu en sang et pris en charge par une équipe médicale dans les travées du stade Vélodrome. Dans ce contexte, une décision a été prise : la rencontre entre Marseille et Lyon n’aura pas lieu ce dimanche soir. En conférence de presse, l’arbitre François Letexier a déclaré ceci : « À la suite des constatations des blessures des différents membres du staff de l’OL, on a consulté l’OL qui ne voulait pas reprendre. On a appliqué le protocole qui dit que lorsque des acteurs sont blessés suite à des agressions physiques, la rencontre doit être annulée. Elle n’aura pas lieu. Des rapports seront faits aux autorités compétentes concernant la suite des évènements. »

OM-OL : des fans lyonnais blessés avant l'Olympico