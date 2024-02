Lyon poursuit son excellente série à Metz

FC Metz 1-2 Olympique lyonnais

Buts : Mikautadze (13e) pour Metz // Lacazette (45e+1) et Benrahma (61e) pour Lyon

Et si l’objectif était l’Europe, désormais ? Et si, subitement, les regards se tournaient vers le haut du panier plutôt que vers les fonds de tiroir ? Et si cet Olympique lyonnais signait une remontée spectaculaire, que personne n’aurait osé imaginer il y a encore quelques semaines ? Certes, il est évidemment bien trop tôt pour répondre à ces questions par l’affirmative. N’empêche qu’à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1, l’OL s’est encore imposé alors qu’il a vite été mené par un Metz maintenant au bord de l’agonie. Si bien que ce vendredi soir, les Rhodaniens occupent la dixième place tandis que leur victime du jour est engluée à la dix-septième place. Pour couronner le tout, le général Alexandre Lacazette et la super recrue Saïd Benrahma ont marqué. Bref, une belle soirée pour des Gones décidément en forme.

L’ouverture du score, simple leurre

Sans doute mis trop en confiance par leurs derniers résultats probants, les Lyonnais commencent plutôt mal : si Ainsley Maitland-Niles envoie la première flèche, Georges Mikautadze répond immédiatement par l’ouverture du score en profitant d’un ballon perdu par Gift Orban et d’un grand pont sur Jake O’Brien qui lui permettent de tromper Anthony Lopes d’un piqué maîtrisé. Puis, le portier doit s’envoler pour éviter le break de Lamine Camara. Avec une possession de balle largement en sa faveur (presque 70%, à la pause), l’OL réagit néanmoins rapidement : Ernest Nuamah loupe le cadre et donne ensuite du boulot à Alexandre Oukidja, comme Maxence Caqueret. Et malgré de multiples situations messines (pour Cheikh Sabaly, Didier Lamkel Zé ou encore Danley Jean Jacques) souvent provoquées par un petit manque d’application de l’entrejeu olympien, les visiteurs continuent de se faire dangereux. Par Orel Mangala, par exemple… Mais surtout par l’inoxydable Lacazette, lequel surgit à la suite d’un tir foiré de Maitland-Niles pour égaliser dans le temps additionnel du premier acte.

5 – Lyon est l'équipe qui compte le plus de joueurs ayant commis au moins une erreur amenant à un but en Ligue 1 cette saison (Riou, Mama Baldé, O'Brien, Kumbedi et Orban). Gift. 🎁 #FCMOL pic.twitter.com/7o59YW6Vk6 — OptaJean (@OptaJean) February 23, 2024

Soulagé sans pour autant être satisfait, Pierre Sage réagit dès la pause en sortant le décevant Orban pour Benrahma. Coaching gagnant : à l’heure de jeu, le renfort phare du club rhodanien donne l’avantage à son nouvel employeur sur un service de l’excellent Caqueret (dont la tentative avait, juste avant, été stoppée par Oukidja). C’est ainsi que les Gones se mettent finalement sur le chemin de leur cinquième succès consécutif toutes compétitions confondues, leur septième lors de leurs neuf dernières parties en championnat. De quoi avoir le sourire, et donner envie à Lopes de se dresser devant Zé pour rentrer à la maison avec les trois unités en poche. En face, les locaux font la gueule : avec ce énième revers qui s’annonce, le neuvième en dix sorties (série en cours), les Lorrains restent avant-derniers et à portée de tir de la lanterne rouge clermontoise. Il faut dire que les Grenats ne semblent pas disposer des ressources nécessaires pour revenir à hauteur de leurs adversaires, et les laissent donc s’éloigner bien loin au classement. À dire vrai, la lutte pour le maintien ne concerne manifestement plus qu’une seule des deux équipes…

Metz (4-4-2) : Oukidja – Colin, Hérelle, Sané (Sané, 76e), Udol – Asoro, Jean Jacques, Camara (N’Duquidi, 82e), Sabaly (Van den Kerkhof, 55e) – Mikautadze, Zé (Atta, 76e). Entraîneur : Boloni.

Lyon (4-3-3) : Lopes – Mata, O’Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles – Caqueret (Akouokou, 95e), Matic, Mangala (Cherki, 70e) – Nuamah (Fofana, 70e), Lacazette (Baldé, 89e), Orban (Benrahma, 46e). Entraîneur : Sage.