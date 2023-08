Pronostic Lyon Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon retrouve son mordant face à Montpellier

L’affiche du samedi après-midi en Ligue 1 nous offre un alléchant Lyon – Montpellier. En effet, les 2 dernières confrontations entre ces 2 équipes nous ont offert de superbes rencontres (5-2 et 5-4). L’an passé, cette deuxième opposition fut certainement le match de l’année en Ligue 1 avec Wahi et Lacazette dans un jour de grâce. Désormais propriété Textor, l’Olympique Lyonnais est dans une période de transition avec pour objectif de finir dans le top 5 et retrouver l’Europe qui manque dans le Rhône. Cet été, le club a agi judicieusement attiré Caleta-Car, Mata ou Alvero, et a su garder sa pépite Cherki, qui est fortement attendu lors de cette nouvelle saison. Lyon a tout de même aussi perdu du monde. Après avoir été décevant lors de la préparation, le club rhodanien se savait observé lors de sa première sortie à Strasbourg. En l’absence de son gardien Anthony Lopes, les hommes de Blanc ont été les plus dangereux mais ont manqué de précision dans le dernier geste (23 tirs à 8). Malgré la défaite (2-1), Blanc avait des motifs de satisfaction. Le technicien français espère une réaction de ses hommes pour la réception de Montpellier. En cas de mauvaise opération, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France pourrait voir sa situation fragiliser.

De son côté, Montpellier a réussi une dernière ligne droite très intéressante sous la houlette de Michel der Zakarian l’an passé. Arrivé en cours de saison après son licenciement de Brest, MDZ a redonné de la confiance au MHSC qui s’est montré très plaisant lors des 4 derniers mois de compétition et qui s’est notamment sauvé. Sur cette période, le jeune Wahi s’est épanoui et attire désormais les convoitises de plusieurs écuries européennes. Toujours au sein de l’effectif, l’international espoirs est en attente de transfert. Pour le remplacer, le club héraultais a misé sur Akor Adams, arrivé de Lillestrom. Le Nigérian n’a pas mis longtemps à s’illustrer avec un doublé pour sa première face au Havre. Malheureusement pour lui et son équipe, cela n’aura pas été suffisant puisque les deux formations se sont quittées sur un nul (2-2). Devant son public, l’Olympique Lyonnais aura à cœur de décrocher sa première victoire et de remettre le sportif sur le devant de la scène.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

