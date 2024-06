Enfin un diffuseur pour l’intégralité de l’Euro

Non, ce n’est pas la Ligue 1 que beIN Sports vient de sauver.

À une semaine du début de l’Euro, on ne savait toujours pas sur quelle chaîne on allait bien pouvoir passer nos après-midis pendant un mois. Ce vendredi, Florent Houzot, directeur des antennes, des programmes et de la rédaction de beIN Sports, a enfin dévoilé que la chaîne qatarie diffusera bien l’intégralité de la compétition. Et les bonnes nouvelles n’arrivent jamais seules puisque l’Euro 2028, qui aura lieu au Royaume-Uni et en Irlande, sera également diffusé en entier sur beIN.

🚨L’intégralité de @EURO2024 à vivre seulement sur @beinsports_FR à partir du 14/06 🔥 En attendant à partir de demain une chaîne 100% Euro pour revivre les plus grands matchs de cette compétition prestigieuse 👍 Bonus : l’intégralité de l’Euro 2028 aussi sur beIN 😉 🔥 pic.twitter.com/eZtq4UmXhT — Florent Houzot (@florenthouzot) June 7, 2024

