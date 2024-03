Châteauroux remporte le derby face à Orléans dans le temps additionnel !

Le Centre-Val de Loire est bleu et rouge.

Empêtrée dans la zone rouge du National, la Berrichone s’est redonné de l’espoir ce samedi en venant à bout d’Orléans (2-1). Les joueurs du Loiret avaient pourtant ouvert la marque grâce à un penalty de Kévin Fortuné. Quelques minutes après le retour des vestiaires, Thiemoko Diarra a permis aux Castelroussins de recoller. C’est finalement Geoffray Durbant, sosie officiel de Kalvin Phillips, qui a offert la victoire aux locaux, en convertissant à son tour un penalty, à la 90e+3 minute de jeu. Au bout du bout, quoi.

Dans les arrêts de jeu, LB Châteauroux marque sur pénalty avec Geoffray Durbant Suivez le match en direct sur https://t.co/nqxOy8CVIp#NationalFFF pic.twitter.com/dii1FriRSW — Championnat National (@NationalFFF) March 2, 2024

Avec ce succès, la Berri remonte à la 14e position, toujours synonyme de relégation en National 2, mais n’a plus que deux longueurs de retard sur Nîmes, premier non-relégable. Dans les autres matchs de National de ce samedi, le Red Star, le leader, a concédé le nul à Avranches (0-0), pendant que Versailles est allé gagner à Villefranche (0-1). Un peu plus tard, Le Mans a fait la peau au GOAL FC (2-0) et s’est donné de l’air pour le maintien.

Chaque saison, le meilleur championnat de France est le National.