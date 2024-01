Bordeaux et deux clubs de National punis par la DNCG

Rien ne va plus dans le Berry.

Ce mercredi se déroulait la première séance de la DNCG. Le gendarme financier du football français avait trois cas à étudier aujourd’hui : Bordeaux en Ligue 2, Orléans et Châteauroux en National. Ces deux derniers, respectivement dixièmes et seizièmes du troisième échelon, vont voir leur masse salariale encadrée, seront interdits de recruter, mais surtout, ils seront rétrogradés à titre conservatoire à la fin de la saison. Ceci ne veut pas dire qu’ils seront d’office rétrogradés, mais que leurs cas seront étudiés à la fin de la saison et qu’une rétrogradation administrative sera envisagée.

Aussi, le FCGB a reçu une plus légère sanction malgré une situation peu reluisante. Les Girondins verront leur masse salariale et leurs indemnités de mutations encadrées. À cette sanction, le club a réagi sur son compte Twitter/X : « Le club étant engagé depuis trois ans dans une démarche de gestion responsable visant à diminuer progressivement sa masse salariale, […] cette décision n’aura aucun impact sur la gestion opérationnelle du club. »

On espère tout de même qu’il y aura du changement sur le terrain pour Bordeaux.

Châteauroux, le moral dans les chaussettes